Publicado 15/11/2020 14:08

Rio - A movimentação esteve tranquila, na manhã deste domingo, nos colégios eleitorais das comunidades da Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.



A equipe do jornal O DIA esteve nas localidades, que são dominadas por milicianos, e não encontrou registros de boca de urna, aglomeração. No entanto, a falta de policiamento chamou atenção.

Polícia prende cabos eleitorais em Santa Cruz

Agentes da Polícia Civil prenderam, na manhã deste domingo (15), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, um grupo de cabos eleitorais que trabalhavam fazendo boca de urna para o vereador e candidato a reeleição Marcello Siciliano (Progressistas). O político é alvo de investigações da Força-tarefa, pela suspeita de vinculo com organizações criminosas por manter currais eleitorais em alguns pontos da cidade.

A prisão foi feita pir equipes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). Entre os materiais apreendidos, estão santinhos do candidato e cadernos com nomes e números de documentos de eleitores.



Os agentes também apreenderam um carro que era usado pelos cabos eleitorais. A ocorrência foi conduzida para a 36ª DP (Santa Cruz).