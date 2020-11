Marcelo Crivella e Eduardo Paes Arquivo O Dia

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 17:20 | Atualizado 15/11/2020 17:28

Rio - O Ibope divulgou, neste domingo, uma pesquisa de boca de urna sobre a eleição para a Prefeitura do Rio. Segundo o instituto, a eleição para prefeito do Rio de Janeiro será decidida no segundo turno entre Eduardo Paes (DEM) e Crivella (Republicanos). Paes por enquanto está com 39%, seguido de Marcelo com 20%. Há margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em terceiro lugar, Benedita da Silva (PT) aparece com 14%, ultrapassando Martha Rocha (PDT), que aparecia à frente da petista nas pesquisas de intenção de voto e está com 11%.

O nível de confiança da pesquisa é de 99%. Segundo o Ibope, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 99%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os índices dos outros candidatos:



- Luiz Lima (PSL): 6%

- Renata Souza (PSOL): 4%

- Bandeira de Mello (Rede): 2%

- Paulo Messina (MDB): 2%

- Clarissa Garotinho (Pros): 1%

- Fred Luz (Novo): 1%

- Cyro Garcia (PSTU): 0%

- Glória Heloiza (PSC): 0%

- Henrique Simonard (PCO): 0%

- Suêd Haidar (PMB): 0%