Fiscais do TRE e agentes da PF cumpriram mandados na sede do jornal O Debate Bertha Muniz

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 17:49 | Atualizado 15/11/2020 17:51

Rio - Um mesário foi agredido por um vereador no início da tarde deste domingo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem atuava como presidente da sessão eleitoral no Colégio Estadual Professor Amazor Vieira Borges, no bairro Austin, quando teria sido agredido por tentar impedir a prática de boca de urna.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o responsável pela agressão seria o candidato à reeleição como vereador Felipe Rangel Garcia, o Felipinho Ravi's, e seus seguranças. Em imagem divulgada, o mesário aparece com um ferimento no supercílio.

Publicidade

Policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para ocorrência, mas ninguém foi preso. O mesário foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, sendo posteriormente encaminhada para a delegacia.

Além do caso de Nova Iguaçu, a o TRE registrou outras 24 ocorrências, sendo 22 detenções. A maior parte das detenções foi motivada pelo crime de boca de urna e também da compra de votos. Ao todo, foram apreendidos mais de R$ 17 mil reais com cabos eleitorais. O dinheiro, sempre trocado, serviria para a compra dos votos.

Publicidade

O caso que mais chamou atenção ocorreu na Região dos Lagos. Em operação conjunta com a Polícia Militar, fiscais do TRE-RJ realizaram um flagrante de compra de votos no bairro de São José, em Armação dos Búzios. Anderson Neves Machado foi detido ao volante de um automóvel, onde levava 6.200 reais em

espécie, material de campanha do candidato Alexandre Martins (Republicanos) e uma folha com

anotações, em que estava escrito “boca de urna”. De acordo com o TRE, o cabo eleitoral foi conduzido à 127 DP (Búzios).