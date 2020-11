Bolsonaro apaga post no Facebook em que pedia voto para Russomanno, Crivella e outros

Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 18:49

Rio - O presidente Jair Bolsonaro apagou, neste domingo, um post publicado em sua conta no Facebook, em que pedia votos para políticos aliados como Celso Russomano, Marcelo Crivella, entre outros. A postagem havia sido feita no sábado (14), véspera das eleições municipais. As informações são do site Poder 360.



A publicação foi removida após divulgação da pesquisa de boca de urna, que apontou que políticos indicados pelo presidente não iriam se reeleger. Em São Paulo, Russomano que aparecia em segundo lugar nas pesquisas durante por parte da campanha, ficou com o quinto lugar na boca de urna. Já no Rio, Crivella apareceu disputando o segundo turno com Eduardo Paes, diz o levantamento. A eleição foi encerrada às 17h deste domingo e as urnas já começaram a ser apuradas.

Procurado, o Palácio do Planalto não informou o motivo da postagem ter sido apagada.