Tarcísio Motta Marcio Mercante / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 21:43

A corrida por uma vaga ou para a manutenção dela no Rio de Janeiro, trouxe algumas surpresas este ano. Com a apuração lenta por conta de problemas no sistema de totalização do Tribunal Superior Eleitora (TSE), em todo o Brasil, até as 19h36,horário da última atualização antes do fechamento desta edição, com 30,11% dos votos computados, Tarcísio Motta, do Psol, despontava na frente, seguido por Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido). Tarcísio, com 27.428 votos e Carlos, com 21.166, eram seguidos de perto por um veterano na política, Casar Maia, do DEM, com 17.520 votos.



A surpresa começa a partir da quarta colocação, onde aparece o ex-soldado da Polícia Militar e youtuber Gabriel Monteiro, do PSD, com 17.333 votos, em sua primeira disputa ao Legislativo. Mesmo sem o final da apuração, Monteiro postou mensagens comemorando o resultado nas redes sociais. Em uma delas, no Twitter, escreveu "Chora mais Esquerdalha". Gabriel monteiro ficou conhecido por suas postagens exaltando a Polícia Militar e acabou envolvido em uma polêmica com um alto oficial da corporação, o tenente-coronel Íbis Silva Pereira, conhecido por suas posições políticas mais à esquerda. Em outubro de 2019, Gabriel postou um vídeo em seu canal no qual interpela o oficial e o acusa de envolvimento com traficantes pelo fato de ter livre acesso à comunidade da Maré, de onde é a candidata a prefeitura Renata Souza, do Psol, a quem assessorava.

As acusações renderam um processo e a retirada do direito ao porte de arma e identidade funcional da corporação do policial youtuber.



Em agosto deste ano Gabriel foi expulso da PM por deserção. A corporação informou que por faltar ao serviço 52 vezes durante o período em que trabalhou efetivamente como militar e de cometer outras transgressões, o soldado recebeu conceito “mau” em sua ficha disciplinar, a pior das cinco classificações previstas no regulamento da corporação. Em agosto, Gabriel foi reintegrado, mas deixou a corporalção para se dedicar à sua campanha.



A poucos dias da eleição, na última quarta-feira (11), o ex-PM voltou a ganhar as manchetes ao postar em suas redes sociais imagens de sua campanha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, cercado por seguranças usando distintivob da polícia e ostentando armas de grosso calibre, conforme reportagem exclusiva o Jornal O Dia.



Outro velho conhecido da política carioca, o deputado federal Chico Alencar, do Psol, aparecia em 5º lugar entre os mais votados até o último boletim do TSE ontem, com 15.600 votos. Chico foi deputado federal por quatro mandatos, deputado estadual e vereador do Rio.