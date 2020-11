Análise eleições 2020 Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 22:28 | Atualizado 16/11/2020 02:28

Na noite deste domingo, 15 de novembro, o jornal O Dia realizou uma transmissão ao vivo para repercutir o resultado das eleições nas principais cidades do estado do Rio. O programa contou com a participação de Mayra Goulart, professora da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Partidos Eleições e Política Comparada; e Paulo Baía, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ.



Sobre o panorama da eleição na capital, Paulo Baía destacou a surpresa da disputa: “O grande vencedor dessa eleição de primeiro turno, sob o ponto de vista político, foi o Crivella. Porque, mesmo com uma rejeição de 62%, conseguiu chegar ao fim da apuração com mais de 20% dos votos”. No entanto, o professor alertou que será muito difícil o atual prefeito frear o favoritismo de Eduardo Paes na próxima etapa.

Sobre o alto número de abstenções registradas nos municípios do estado, acima da média histórica, Mayra Goulart disse acreditar que a crescente pode não ter apenas relação com pandemia, mas também pelo desinteresse da população com eleições polarizadas. O professor Paulo Baía ponderou que isso pode sinalizar para um desejo da população de que o voto não seja obrigatório, uma tendência nacional: “Isso influencia a composição da câmara dos vereadores, porque define o quociente eleitoral”, explicou.



A liderança do PT na disputa para a Prefeitura de São Gonçalo, algo que não ocorreu nas últimas décadas, segundo Paulo Baía, aponta para uma influência do ex-prefeito de Maricá e presidente estadual do partido, Washington Quaquá, na região metropolitana do Rio. “Teremos um fortalecimento de um polo pegando Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e com um casamento com o prefeito eleito de Niterói [Axel Grael]”. De acordo com o cientista político, essa aliança poderá pavimentar a candidatura de Rodrigo Neves ao governo do estado.

