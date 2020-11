Entrevista com o candidato do PSOL ao governo do estado do RJ Tarcisio Motta para eleicoes de 2018. Rj, 3 de setembro. Marcio Mercante / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2020 07:15

Rio - O vereador Tarcísio Motta (Psol) foi o candidato mais votado para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nas eleições deste domingo, com 86.243 votos. Em segundo lugar, ficou Carlos Bolsonaro (Republicanos), com 71 mil votos. Em terceiro, Gabriel Monteiro (PSD), que conquistou 60.326 votos. Veja abaixo a lista dos 51 vereadores eleitos no município do Rio de Janeiro:

Tarcísio Motta (PSOL) - 86.243

Carlos Bolsonaro (Republicanos) - 71.000

Gabriel Monteiro (PSD) - 60.326

Cesar Maia (DEM) - 55.031

Chico Alencar (PSOL) - 49.422

Marcos Braz (PL) - 40.938

Rosa Fernandes (PSC) - 26.409

Carlo Caiado (DEM) - 26.212

Tainá de Paula (PT) - 24.881

Luciano Vieira (Avante) - 24.070

Monica Benício (PSOL) - 22.919

Inaldo Silva (Republicanos) - 21.885

Teresa Bergher (Cidadania) 21.131

Felipe Michel (PP) - 20.936

João Mendes de Jesus (Republicanos) 20.811

Junior da Lucinha (PL) - 19.732

Marcio Ribeiro (Avante) - 19.383

Vera Lins (PP) - 19.242

Tânia Bastos (Republicanos) - 19.027

Thiago K. Ribeiro (DEM) - 18.960

Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) - 18.851 votos

Jorge Felippe (DEM) - 18.507

Verônica Costa (DEM) - 17.939

Alexandre Isquierdo (DEM) - 17.764

Reimont (PT) - 16.082

Jairinho (Solidariedade) - 16.061

Luiz Carlos Ramos Filho (PMN) - 15.602

Luciana Novaes (PT) - 15.311

Willian Coelho (DC) - 15.126

Dr Carlos Eduardo (Pode) - 15.026

Paulo Pinheiro (PSOL) - 14.760

Ulisses Marins (Republicanos) - 14.660

Laura Carneiro (DEM) - 14.646

Thais Ferreira (PSOL) - 14.284

Zico (Republicanos) - 13.964

Jair da Mendes Gomes (PROS) - 13.595

Wellington Dias (PDT) - 13.327

Marcelo Arar (PTB) - 12.330

Jones Moura (PSD) - 11.597

Renato Moura (Patriota) - 10.588

Celso Costa (Republicanos) - 10.523

Dr João Ricardo (PSC) - 10.227

Pedro Duarte (Novo) - 10.069

William Siri (PSOL) - 9.957

Dr Gilberto (PTC) - 9.445

Rocal (PSD) - 9.280

Dr Marcos Paulo (PSOL) - 9.009

Waldir Brazão (Avante) - 8.332

Marcio Santos de Araujo (PTB) - 7.467

Rogério Amorim (PSL) - 6.719

Vitor Hugo (MDB) - 5.423