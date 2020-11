LIVE COM CANDIDATOS Ã. PREFEITURA DO RIO. .Candidato: Fred Luz do partido NOVO. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 10:39

O candidato a prefeito pelo Novo, Fred Luz, divulgou, na manhã desta segunda-feira, mensagem de agradecimento a sua vice, Giselle Gomes, aos candidatos a vereador, parlamentares do partido, doadores, voluntários e equipe de trabalho. O ex-dirigente do Flamengo ficou em 9º lugar nas eleições do Rio, com 46.246 votos.

Confira abaixo o agradecimento de Fred Luz:





"Pessoal, em primeiro lugar, quero dizer que eu adorei ter participado desse projeto. Nenhum arrependimento, muito orgulhoso de tudo que fizemos juntos. Quero agradecer muito, em primeiro lugar à minha família, que teve privações importantes neste caminho. Agradecer muito a todos, a todo mundo que me incentivou a participar. Gostei disso, vou continuar ajudando, vamos escolher a forma. Agradecer demais ao pessoal do Partido Novo, pela criação do Partido, por ter se organizado e dizer que nós temos que perseverar na luta. Aos voluntários do Novo, incansáveis, que lutam por uma melhoria do processo político. A todo mundo que se candidatou, à Giselle Gomes em especial, a todos os candidatos a vereador, sem exceção, que batalharam, lutaram. Parabéns especial ao Pedro Duarte que se elegeu. Fomos um time, muito legal. Agradecer muito a todo tipo de voluntariado, gente que ajudou na campanha, gente que participou, que mostrou a cara, todos lutando bastante. A quem pode fazer doações financeiras também. Importante, lamento o desgaste de alguns amigos que me ajudaram bastante, fico aqui honrado de ter participado. Vamos agora anotar as lições aprendidas para fazer melhor da próxima vez. Estou muito orgulhoso da contribuição, estou muito orgulhoso de ter conhecido gente espetacular nesse caminho. Cada vez estou mais convicto de que é possível sim, mas depende de muita energia, de muita boa vontade, de muita seriedade. O mais legal de tudo isso: o tempo todo, eu estive do lado de gente que eu admiro. Um agradecimento também especial aos mandatários do Novo, ao Ganime, ao Chicão, Alexandre Freitas, Zema, todos aqueles de outros estados que ajudaram também. O Novo ainda tem muita coisa a fazer na política brasileira e nós temos que registrar o aprendizado e ter a humildade para seguir em frente. Vamos juntos. Eu vou continuar colaborando. Abraço a todos".