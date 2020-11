Benedita da Silva, do PT, foi a quarta colocada na corrida eleitoral Divulgação/Wagner da Silva

Rio - Em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, Benedita da Silva (PT), que concorreu ao cargo de prefeita do Rio e ficou em 4º lugar, com 11,27% dos votos, afirmou que o diretório nacional do partido ainda vai se reunir para definir as composições em todo o país para o segundo turno. A decisão deve ocorrer em reunião nesta segunda-feira, às 14h. Segundo a ex-governadora, ainda não está definido um apoio aos candidatos que concorrem no segundo turno das eleições no Rio.

A parlamentar explicou que encerrou a sua participação no primeiro turno das eleições, mas que continua na luta pela democracia e contra o racismo, e que se integrará, a partir da agora, na disputa eleitoral do PT naquelas cidades onde o partido irá disputar o segundo turno, seja com candidato próprio ou em aliança.

“O diretório nacional do meu partido irá se reunir logo mais para deliberar sobre todas essas questões e, a partir daí, saberemos como será feito o diálogo, apoio e luta para esse segundo turno, tanto aqui no Rio como no restante do país”, explicou a parlamentar.

Para a segunda etapa das eleições na cidade, integrantes do PT e do PSOL, que teve Renata Souza como candidata, querem uma aproximação com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), que foi líder de votos na cidade do Rio, com 37,01%, e disputará o segundo turno na capital com o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que busca a reeleição.

Sobre a possibilidade de uma aliança para colocar uma candidatura de esquerda no segundo turno, Benedita afirmou que o PT tentou uma aproximação com os outros partidos de esquerda e chegaram a tentar uma aliança em torno do deputado federal Marcelo Freixo no início do ano, com Benedita como vice, mas o psolista desistiu da disputa, e a aliança não foi pra frente.

Benedita da Silva ainda agradeceu o importante apoio que a sua campanha recebeu do povo carioca, especialmente das mulheres, dos negros e negras e dos jovens.

A ex-governadora destacou ainda o enorme acolhimento e carinho que recebeu em todas as comunidades em que esteve.

“A campanha me permitiu sentir nos olhos e no sorriso das pessoas a esperança de dias melhores para esse povo lutador, sofrido, excluído e discriminado”, salientou Benedita.