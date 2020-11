Candidato teve mais da metade dos votos Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:03 | Atualizado 16/11/2020 13:06

Tutuca (PSC) é o novo prefeito de Piraí. Ele foi eleito com 57,07%, 40,93% de seu adversário, Alzemiro (PSB). O candidato liderou a corrida nos principais colégios eleitorais da cidade, com ampla vantagem de votos do seu adversário. Tutuca acompanhou a apuração de sua casa, ao lado da família.

Após o resultado final, Tutuca se encontrou com a população no Centro da cidade. Em seguida, ele percorrer vários bairros para agradecer aos eleitores. Piraí teve um total de 17.932 votos, sendo 16.791 (93,64%) válidos.



Bastante emocionado, ele agradeceu a confiança em sua candidatura. “Não há palavras para descrever esse momento. Estou bastante emocionado e feliz pelo resultado. Quero agradecer a todos que se dispuseram a ir às urnas dar seu voto de confiança para mim e para o Dr. Ricardo, meu vice. Agradecer aos nossos candidatos a vereador e a toda equipe de campanha, sempre aguerrida. Fizemos uma campanha limpa, honesta, pautada exclusivamente em propostas. O povo de Piraí escolheu o que é melhor para a cidade. Temos ciência de que o trabalho será árduo, mas tenho certeza que recolocaremos Piraí no rumo do crescimento, no lugar de destaque que sempre esteve”, disse o prefeito eleito.