Anderson Quack, vice, e Martha Rocha, candidata à prefeita do Rio

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 14:13 | Atualizado 16/11/2020 14:29

Rio - Martha Rocha (PDT) não vai manifestar apoio a nenhum dos dois nomes que disputam o segundo turno das eleições para a Prefeitura do Rio . A candidata, que recebeu 297.751 votos e ficou em terceiro lugar, realizou uma coletiva na manhã desta segunda-feira, na sede do partido, no Centro do Rio, e fez um balanço da campanha dela.

Além de afirmar que não apoiará nenhum dos atuais candidatos, ela também destacou que sofreu ataques e mentiras ao longo da campanha. “Uma decisão do Ministério Público demonstra a conduta misógina que eu sofri”, diz a deputada estadual.

O encontro contou com a presença do Anderson Quack, vice, de Carlos Lupi, presidente do PDT e do deputado federal Alessandro Molon, presidente estadual do PSB-RJ.

Sobre os dois candidatos restantes, Lupi ressaltou que "um dos lados representa tudo aquilo que o partido se opôs ao longo da sua história, enquanto o outro se apoiou em uma campanha de baixo nível". “O partido como instituição não deixará que nenhum militante use a sua sigla, bandeira e sua história para apoiar qualquer candidatura. De um lado, temos o fundamentalismo religioso e o Bolsonaro, que nós historicamente sempre combatemos. Do outro lado, a covardia, o desrespeito, o jogo baixo e pequeno que também não aceitamos”, declara o presidente do PDT.

Martha também agradeceu o carinho da população e o empenho dos militantes do PDT e do PSB. Ela afirmou que a pesquisa de intenção de votos divulgada no dia anterior à eleição prejudicou a campanha, revertendo votos úteis que já havia conquistado, bem como impedindo a migração de mais votos.

“Se houve um erro técnico na análise da pesquisa ou proposital, o futuro vai responder. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que essa pesquisa errada sinalizou para algumas pessoas a desistência do voto útil”, ressalta Martha.

Neste domingo, a então candidata usou as redes sociais para expressar seus sentimentos assim que foi divulgado o resultado final das eleições.

“Saio fortalecida dessa campanha, muito seguros do que fizemos, do que apresentamos à população do nosso querido Rio de Janeiro. E vamos continuar a nossa vida. Eu continuo como deputada estadual, na Assembleia Legislativa defendendo os interesses dos cariocas e do povo do meu estado”, postou Martha. “Espero que o futuro prefeito cumpra as promessas que fez para termos uma gestão melhor do que foram as últimas. Como boa carioca, moradora da zona Norte, torço muito para isso, desejando sorte a quem sair vencedor”, encerrou a postagem.