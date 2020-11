Presidente da Câmara, Rodrigo Maia comentou o resultado das eleições municipais 2020 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 18:43 | Atualizado 16/11/2020 18:47

Rio - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou o resultados das eleições municipais, realizadas no último domingo (15). De acordo com o parlamentar, os eleitores se mostraram mais favoráveis a políticos com ideias liberais na economia, além do enfraquecimento da radicalização.

"O resultado da eleição mostra um fortalecimento de partidos de espectro mais liberal na economia, de maior dialogo na sociedade de outros temas, sem essa radicalização. É uma sinalização para 2022, mas acho que vai depender mais das decisões que o governo vai tomar antes”, disse Maia durante uma palestra na Associação Comercial de São Paulo, realizada nesta segunda-feira (16).

Ainda de acordo com Maia, as decisões sobre as reformas serão mais decisivas para o governo do que o resultado das urnas este ano.

Entretanto, ele também frisou que as urnas mostraram que a sociedade deseja mais iálogo e mais participação das mulheres e das minorias na política.