O deputado federal Marcelo Freixo Reprodução site Marcelo Freixo

Por O Dia

Apesar do PSOl ainda não ter uma posição oficial sobre quem apoiará para prefeito no segundo turno da eleição da cidade do Rio de Janeiro, o nome mais conhecido do partido, o deputado Marcelo Freixo, disse que o partido que deve se posicionar da mesma forma que fez em 2018, em que eram contra o governador Wilson Witzel, que atualmente passa por um processo de impeachmant.



Marcelo também disse que: “A decisão do partido só será divulgada depois da reunião oficial de quarta-feira. Mas devemos fazer oposição a Crivella.”

Publicidade



A bancada do PSOL foi bem nas eleições da cidade do Rio, onde elegeu 7 vereadores, a maior bancada de 2020, ao lado do DEM e do Republicanos, que tiveram o mesmo número de eleitos. O partido também conseguiu reeleger o vereador Tarcísio Motta com 86.243 votos, que foi o mais votado da cidade.