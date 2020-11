Eleitores que não votaram no primeiro turno devem votar no segundo Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 14:34 | Atualizado 17/11/2020 14:52

Rio - Quem não conseguiu comparecer às urnas no domingo (15), não precisa se preocupar. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou ao DIA, que o eleitor que não votou no primeiro turno das eleições municipais pode votar no segundo turno, que acontecerá no dia 29 de novembro.

Nas cidades da Região Metropolitana, como a capital fluminense, São Gonçalo e São João de Meriti, os eleitores ainda vão escolher os próximos prefeitos.

Quem não compareceu no último domingo para votar, tem até o dia 14 de janeiro de 2021 para justificar ausência. Caso o eleitor não justifique até o prazo estipulado, ficará impedido de tirar identidade e passaporte, além de não poder participar de concurso público e ter que pagar multa.

O segundo turno acontecerá do mesmo modo como o primeiro, seguindo orientações do TRE, sem biometria, com uso obrigatório de máscara e distanciamento social, evitar levar crianças e levar uma caneta para assinar o caderno de votação.