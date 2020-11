Deputado federal do PSL, Luiz Lima Divulgação

O deputado Federal Luiz Lima (PSL-RJ), que recebeu mais de 180 mil como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, enviou uma carta aos filiados do PSL fazendo um balanço do primeiro turno das eleições 2020 e buscando uma reflexão de todos. Na mensagem, o deputado federal pediu "um partido organizado, com regras claras e democráticas para governança e distribuição de recursos".



"Nosso partido se formou ao redor do Presidente Bolsonaro. Graças a ele, formamos a maior bancada da Câmara dos Deputados. Ele nos ajudou e nós podemos também ajudar muito o governo. Usando uma metáfora musical, é como uma banda de rock em que o vocalista e a banda se ajudam, se completam. O conjunto é um sucesso. É fundamental que o nosso primeiro passo seja a busca de entendimento dentro do nosso partido. Não podemos mais nos segregar entre 'bivaristas' ou 'bolsonaristas'. Somos todos do PSL. Mandatários ou não, construímos juntos esse partido com o Presidente Bolsonaro. Não nos dividimos entre 'traidores' ou 'aliados' do Presidente. Juntos formamos a base do governo, assim como outras centenas de parlamentares de outros partidos políticos", disse Luiz Lima.



Por fim, o deputado do PSL frisou que, após o primeiro turno das eleições, o momento é de conciliação entre todos.



"O nosso maior desafio agora é o entendimento. O nosso destino estará de acordo com os nossos méritos e com a nossa capacidade de fortalecer o nosso partido e nos aproximarmos do governo federal. Todos nós somos pautados pelo liberalismo econômico, pela defesa da democracia e da propriedade privada, a favor dos brasileiros, da vida e da família. O que nos une é imensamente maior do que hoje nos separa".