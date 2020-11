Na Rocinha, o Capitão América se emociona ao ver o ex-prefeito Eduardo Paes Divulgação

O dia cinza e as chuvas isoladas não impediram que o candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (DEM), subisse a Rocinha, a maior favela do Brasil, com mais de 100 mil moradores e ganhasse uma "forcinha" de, nada mais, nada menos, que o Capitão América. O herói da Marvel, neste caso, é o artista Diógenes de Oliveira Silva, de 46 anos, morador da Rocinha. Para driblar o desemprego, Diógenes contou ao jornal O DIA que vende jujuba em frente a um supermercado em São Conrado. Emocionado, disse ter sido uma honra ver e dar um abraço em Eduardo Paes, que tem 53% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ibope divulgada ontem. "Nosso futuro prefeito", disse.



Ontem, segundo dia de campanha do segundo turno, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) não teve agenda externa. Já na Rocinha, Paes agradeceu os votos e anunciou que vai criar o "Conselho das Favelas", onde debaterá as necessidades das comunidades, de forma constante, com representantes de cada localidade. "Vamos criar o Conselho das Favelas. Precisamos estar em diálogo permanente com as comunidades do Rio de Janeiro para que estes espaços sejam tratados com muita dignidade", garantiu o ex-prefeito.



Para o ex-prefeito, na sua nova gestão, as comunidades terão papel importante para reestruturação da cidade. Prova disso foi a assinatura da "Carta-compromisso com as Favelas Cariocas", seu primeiro ato campanha, realizado no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, ao lado de lideranças comunitárias. O documento lista oito compromissos e propostas para melhorar a vida dos cariocas.



Na Rocinha, Paes garantiu aos moradores que seu objetivo é abrir frentes de trabalho e garantir emprego para os moradores das comunidades. O artista Diógenes, agradece... Ontem depois de ter trabalhado até 13h na rua, parou para ir em casa almoçar, e pegou muita chuva para vender suas jujubas.



Segundo Paes, a preocupação mais imediata é a geração de emprego para a população das favelas. "Vamos retomar uma série de programas que geram renda, como o 'Guardiões do Rio', o 'Gari Comunitário', 'O Rio em forma' e o 'Correio Comunitário'", contou o candidato.



Ah, quem quiser dar uma forcinha ao Capitão América da Rocinha, basta seguir seu Instagram https://www.instagram.com/mcpreto22/.



Ex-prefeito na liderança da disputa

A primeira pesquisa Ibope do segundo turno nas Eleições no Rio de Janeiro, aponta que o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) lidera com 53% das intenções de voto. Seu adversário, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) tem 23%. Brancos e nulos somam 21% e não sabe/não respondeu: 2%. De acordo com o levantamento, as intenções de voto no ex-prefeito Eduardo Paes são mais acentuadas conforme aumenta a renda familiar dos entrevistados: entre aqueles que possuem renda maior que 5 salários mínimos, obtém 63% contra 47% dos que têm renda até 1 salário mínimo.



A pesquisa aponta ainda que Paes se sobressai entre os mais jovens (16 a 24 anos) e mais velhos (55 anos e mais), em ambos com 61% das menções. Entre os católicos, tem 64% e, entre os que avaliam a atual administração municipal como ruim/ péssima, atinge 68% das citações.



O Ibope aponta que Crivella se destaca entre os homens (31%), entre aqueles que têm idade de 35 a 44 anos (31%), entre os evangélicos (45%) e entre os que avaliam a sua administração municipal como ótima/boa (77%).



A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ00797/2020. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade do Rio de Janeiro entre 16 e 18 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.