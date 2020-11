Ex e atual prefeito, respectivamente, Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam a prefeitura neste segundo turno Arte O DIA

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 10:15 | Atualizado 19/11/2020 10:56

Rio - A Band realiza nesta quinta-feira, às 22h30, os primeiros debates do segundo turno na TV aberta. Os eleitores terão a oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos. É a primeira vez que Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) se reencontram após o resultado das urnas.

O debate, que terá transmissão simultânea pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM, será mediado pela jornalista Mariana Procópio e, assim como aconteceu no debate do primeiro turno, os candidatos terão livre acesso ao celular. A ideia é estimular o uso das redes sociais durante o confronto e garantir a comunicação com a assessoria durante os intervalos, uma vez que, por questões sanitárias, não é permitido o acesso das equipes ao estúdio.

“Os candidatos terão um espaço e uma liberdade de ação praticamente inéditos porque eles vão administrar o próprio tempo. Isso significa que poderão não só escolher os temas das suas prioridades, como também definir quanto tempo cada um desses tópicos terá. Eles poderão dar mais tempo para um assunto ou outro, o que mostra suas preferências. É um debate que deixará os dois candidatos em condições de se expor inteiramente nas suas ideias, programas e estilos”, avalia Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo da Band.

Na primeira parte, os dois candidatos se apresentam por ordem de sorteio. Cada um terá um tempo de quatro minutos que poderá ser dividido entre esta apresentação e as considerações finais, no último bloco. Não haverá perguntas. Na sequência, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes questionam os políticos sobre temas específicos. O tempo para a resposta é de dois minutos, seguida por comentário de um minuto e réplica também de um minuto.

No segundo segmento, os dois candidatos se confrontam de forma direta: cada um terá 15 minutos disponíveis para administrar como achar melhor. Ambos poderão fazer até cinco perguntas, de tema livre.