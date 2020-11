Candidatos terão mais uma semana de propaganda eleitoral Reprodução internet

Publicado 19/11/2020 12:56

Rio - Com o pouco tempo de campanha para o segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita retorna nesta sexta-feira (20/11) e encerra em uma semana, no dia 27. A ordem de veiculação em rádio e TV foi definida por sorteio: Marcelo Crivella (Republicanos) abrirá o programa no primeiro dia e Eduardo Paes (DEM), no último.

Nesse período, os dois candidatos vão se alternar na ordem diária. O bloco de propaganda eleitoral ocupará 20 minutos por dia (no total), exceto no domingo. Além disso, haverá 25 minutos de inserções ao longo das programações.

As TVs Globo, Record, Band e CNT exibirão o horário eleitoral gratuito dos candidatos do município do Rio. Já o SBT transmitirá os de São Gonçalo e a TV Brasil, de São João de Meriti.



Na última quarta-feira, a responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral no município do Rio, juíza Luciana Mocco, e o coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral, juiz Luiz Márcio Pereira, reuniram-se, por meio de videoconferência, com representantes de emissoras de rádio e televisão e dos candidatos à Prefeitura.