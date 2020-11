Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG

Publicado 19/11/2020 18:25

Brasília - Uma análise feita pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrou que o ataque hacker que o tribunal sofreu durante o domingo (15) de eleições municipais atingiu também os dados de servidores deste ano. Anteriormente, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, disse que as informações que ficaram vulneráveis foram do período de 2001 a 2010.

De acordo com a apuração inicial, o invasor acessou dados como endereços e telefones no Portal do Servidor, que é um sistema administrativo e sem relação com o processo eleitoral e não houve risco para a coleta e apuração dos votos da população.

A suspeita é de que o ataque tenha acontecido antes de 1º de setembro, já que o material não mostra informações registradas nos arquivos do TSE após o dia 2 daquele mês.

Além da divulgação dos dados, no domingo também houve outra tentativa de ataque aos sistemas do TSE, que acabou neutralizada. Esse ataque consistiu em múltiplos acessos vindos do Brasil, Nova Zelândia e Estados Unidos.