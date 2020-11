Ex e atual prefeito, respectivamente, Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam a prefeitura neste segundo turno Arte O DIA

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 18:18

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira aponta Eduardo Paes (DEM) com 54% das intenções de votos, contra 21% de Marcelo Crivella (Republicanos) na disputa do segundo turno pela Prefeitura do Rio. Brancos ou nulos representam 22% e não sabem, 3%. Se forem levados em consideração apenas os votos válidos, a vantagem do ex-prefeito aumenta: 71% x 29%.

O levantamento também perguntou aos entrevistados se eles estariam dispostos a mudar o voto. A grande maioria (88%) disse que já está totalmente decidida, enquanto 12% ainda podem mudar.

Por segmento

Segundo o Datafolha, Eduardo Paes tem vantagem sobre Marcelo Crivella entre mulheres (58% contra 17%), quem tem mais de 60 anos (62% x 21%), os mais instruídos (60% x 15%), os eleitores com renda familiar mensal de mais de 10 salários mínimos (70% x 10%), além de funcionários públicos (65% x 11%).



Já Crivella vai melhor com os evangélicos (46% x 29%), enquanto Paes com os católicos (68% x 10%).



A pesquisa também perguntou qual candidato leva vantagem com simpatizantes do PT, e Paes tem amplo domínio: 72% x 11%. Além disso, 68% dos eleitores que disseram ter votado em Benedita da Silva, quarta colocada no primeiro turno, vão apoiar o ex-prefeito, enquanto apenas 8% irão votar em Crivella.



E os eleitores de Martha Rocha (PDT), terceira colocada, também preferem Paes: 64% contra 10% de Crivella.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", foi realizada nos dias 17 e 18 de novembro e ouviu 1.064 eleitores da cidade. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o número de registro na Justiça Eleitoral é RJ-00503/2020. O nível de confiança é de 95%.