Eduardo Paes visita o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, na Gamboa Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 20/11/2020 17:02

Rio - No dia da Consciência Negra, o candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (DEM), teve como seu principal compromisso na agenda de campanha, a visitação ao Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, na Gamboa, região central do Rio, no início da tarde desta sexta-feira.

Paes, que irá disputar o 2º turno das eleições com Marcelo Crivella, no próximo dia 29, chegou ao local por volta das 12h20 e firmou compromisso com a população e cultura negra.



"A gente não podia não deixar de, nesse dia da consciência negra, aproveitar esse momento eleitoral que é de muita visibilidade, ter como minha agenda principal do dia trazer essa temática para o processo eleitoral. O objetivo da minha vinda serve para a gente assumir compromissos, para que a gente possa de maneira muito aberta trazer as questões do antiracismo", declarou.



Em seu discurso, o candidato do Democratas ainda alfinetou seu adversário na corrida eleitoral, dizendo que Crivella é passivo ao racismo.



"A gente sabe que do lado de lá, do outro lado, o que nós temos é exatamente o oposto disso, é uma negação permanente a essa discussão, não quero acusar ninguém aqui de racista, mas, talvez... Acho que está cada vez mais claro que não basta não sermos racistas, temos que ser antiracistas. O que a gente vê do outro lado é, no mínimo, uma visão passiva em relação a esse tema, então fiz questão de vir aqui", disse.



Garantindo estar comprometido com as demandas da população negra e da preservação da cultura africana, Paes leu uma carta de compromisso que tinha como principais tópicos um programa de inovação da periferia e negócios de afroempreendedorismo; valorização dos estabelecimentos e locais turísticos e fomento a feiras de moda e estética negra; valorização da memória e cultura negra; políticas afirmativas na administração pública; e apoio aos estudantes e universitários negros.