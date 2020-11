Por Aline Cavalcante

Publicado 22/11/2020 13:10 | Atualizado 22/11/2020 13:11

Rio - A uma semana das eleições para o segundo turno, o candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve neste domingo, na Praça Seca, na zona oeste, e em Acari, na zona norte. Crivella reafirmou o compromisso de não aumentar o pedágio da Linha Amarela e anunciou melhorias na cidade.

“Não vai haver aumento de pedágio na Linha Amarela na minha segunda gestão. Vamos manter a tarifa de R$ 4,30 em apenas um sentido. Além disso, continuaremos a cuidar das praças. Elas serão remodeladas e vamos colocar Wi-Fi para todos que vierem aqui terem acesso à internet. Iremos instalar um posto da Guarda Municipal para oferecer mais segurança aos moradores. Vai servir de modelo para todas as outras praças", disse Crivella em caminhada na feira da Praça Seca.Marcelo Crivella cumprimentou comerciantes e tirou fotos com eleitores. Ele também falou sobre as propostas para ajudar o comércio a recuperar as perdas causadas pela pandemia. O atual prefeito defendeu a redução do IPTU.“Essa é uma medida muito importante para que possamos reabrir as lojas que foram fechadas durante a pandemia do novo coronavírus”, disse.Já em Acari, Crivella seguiu em carreta pelas ruas do bairro e também reafirmou seu compromisso de baixar o IPTU e fazer melhorias na cidade.Crivella pediu votos, falou para o carioca votar em favor da família e em todo o momento citava o presidente Jair Bolsonaro.