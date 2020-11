Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

Apesar do aumento no número de casos da covid-19 e da lotação nos leitos destinados para pacientes diagnosticados com a doença, os eventos políticos parecem ignorar o atual cenário do Rio de Janeiro em relação à pandemia.

Em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, a comemoração pela eleição da nova prefeita Geane Vincler (PSD) causou polêmica após vídeos do evento serem compartilhados na internet. Dezenas de participantes foram flagrados sem máscaras de proteção, e um grupo no local reproduziu o 'meme do caixão' para celebrar a vitória ao executivo.

CARREATA

O evento ocorreu pelas ruas da cidade na tarde do último domingo. Militantes e integrantes da equipe se juntaram a eleita e ao vice, Wladmir, em uma grande carreata acompanhada por alguns que fizeram o trajeto a pé. Nas imagens que circulam nas redes sociais e obtidas por O DIA é possível notar que a maioria das pessoas não segue o protocolo de prevenção contra a covid-19.

Em Belford Roxo, o prefeito reeleito Waguinho (MDB) comemorou a vitória nas urnas reunindo uma multidão. Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que "o evento foi organizado por equipes e famílias que trabalharam na campanha. Os integrantes se cotizaram, não havendo assim nenhuma verba pública investida no evento. O prefeito e o vice foram convidados e compareceram ao evento, mas não ficaram muito tempo no local".

Procurada pela reportagem, a assessoria do prefeito emitiu exatamente a mesma nota.

De acordo com a pesquisadora em Saúde e Membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Chrystina Barros, a recomendação é que as pessoas permaneçam em casa.

"A doença está aumentando porque as pessoas estão saindo. Precisamos muito que as pessoas larguem suas convicções político-partidárias e deixem de ser egoístas. Usem máscara, não se aglomerem. Com esses simples cuidados, nós teremos tempo para aguardar a chegada da vacina. Não é hora de relaxar. Voltaremos a ter muitas mortes, e eu espero que não seja na mesma proporção", disse Chrystina Barros.

AUMENTO DOS CASOS

A médica Roberta França também destacou que os números de infectados cresceram de forma extraordinária nas últimas duas semanas no Rio. "É inacreditável que, em pleno novembro, a gente ainda veja pessoas usando a máscara no queixo. A gente vê que em vários lugares do mundo o lockdown já foi necessário novamente por conta dos números alarmantes", afirmou a médica. "Se nós insistirmos em ter esse descuido com as pessoas e seguirmos com essa irresponsabilidade social, é muito provável que a gente precise voltar como foi em março e abril", finalizou.