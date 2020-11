O candidato Eduardo Paes visitou a Policlínica Estácio de Sá, no Rio Comprido. Fotos: Estefan Radovicz / Agência O Dia Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 14:16 | Atualizado 24/11/2020 14:26

Na manhã dessa terça, o candidato Eduardo Paes (DEM), visitou a Clínica da Família em Rio Comprido. Ele foi bem recepcionado pelos funcionários que, em diversos momentos, bateram palmas e gritaram seu nome.



Paes aproveitou a visita para falar sobre as medidas que tomará caso seja eleito. “A gente quer garantir à população que de que eles vão ter as equipes (das clínicas da família) recompostas, ter medicamentos regularizados, vai ser o espaço que vai salvar vidas.”

Ele também falou sobre a retomar atividades nas clínicas que foram fechadas na gestão Crivella. “Nesse primeiro momento é voltar aquilo que existe, retomar o serviço, regularizar o serviço recontratando médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, no sentido de que elas vão voltar a funcionar. Infelizmente, as clínicas pararam de funcionar e elas precisam voltar a funcionar.



O candidato ressaltou a importância das unidades na luta contra o coronavírus. “Primeiro, as clínicas têm que voltar a funcionar, ter suas equipes recompostas, reestabelecer o abastecimento normal de medicamentos. E as clínicas são a base da vacinação do coronavírus, é fundamental que a gente, de largada, já prepare as clínicas para estarem prontas pra essa vacinação. A gente tem muita confiança, as notícias são no sentido de que o Brasil vai ter, a partir de janeiro, a dose da vacina.”

Quando questionado sobre a agressividade da campanha entre ele e Crivella, Paes disse que o adversário confirma aquilo que ele chama de ‘pai da mentira’, que continua com ‘fake news’, que fez um governo terrível e que não consegue apresentar o seu governo à população.