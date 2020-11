Marília Arraes (PT) e João Campos (PSB) são primos e disputam o 2º turno em Recife Yacy Ribeiro/JC Imagem/Redes Sociais

Publicado 25/11/2020 20:23

Recife - Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (25) mostra que o candidato do PSB à Prefeitura do Recife, João Campos, está com 51% dos votos válidos na disputa do 2º turno na capital pernambucana, enquanto sua adversária Marília Arraes (PT) tem 49%.

O percentual de votos válidos é calculado descontando brancos, nulos e os entrevistados que não souberam responder. Esse é o mesmo parâmetro usado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para determinar os vencedores.

Em votos totais, Campos tem 43% dos votos. Já a prima dele ficou com 41%. Brancos e nulos somaram 15% e 2% não souberam responder em quem votariam.



O levantamento tem margem de erro três pontos percentuais para mais ou para e nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade do Recife entre os dias 23 e 25 de novembro. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é PE04600/2020.

o levantamento feito pelo Ibope entre os dias 16 e 18 de novembro, Arraes tinha 53% dos votos válidos e Campos, 47% . Em votos totais, os percentuais de cada candidato eram 45% e 39%, respectivamente. Brancos e nulos somaram 15% e 1% não souberam responder.