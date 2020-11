Prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo Crivella Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 06:00

Rio - Poucos dias antes da eleição do segundo turno para o cargo de prefeito do Rio de Janeiro, O DIA perguntou aos dois candidatos, Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) quais são os planos para a educação na cidade.

Ambos têm pontos criticados em suas gestões à frente do Rio, no que diz respeito ao tema e trocaram farpas sobre educação e saúde em debates e no horário eleitoral gratuito. Paes afirma que Crivella tratou a educação com descaso e não apresentou plano algum de volta às aulas, mesmo com as escolas fechadas. O atual prefeito e candidato à reeleição, por sua vez, tem insistido na tecla de que Paes supostamente "levará a pedofilia" às escolas junto com o Psol. Em entrevista à Record TV Rio na quinta-feira, criticou Paes por investir nas Escolas do Amanhã em vez de reformar escolas públicas da cidade.

Crivella

Por e-mail, a assessoria de Crivella afirma que, dentre as propostas do atual prefeito para a educação estão ampliar o horário integral para 100% das crianças e manter o Sábado Carioca, para que as crianças que mais precisam tenham reforço escolar, café da manhã e almoço.

O candidato à reeleição também implantará o Escola Digital, com distribuição de notebooks com Wi-Fi para que alunos tenham acesso a reforço escolar online e estejam conectados fora do horário escolar e nos fins de semana. Além do Projeto Alfabetização Carioca, que consiste no emprego de métodos para alfabetizar o aluno carioca em dois anos. Crivella propõe que todos os professores sejam treinados na metodologia - assim como os pais, de forma a interagir com a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social.



Paes

Já Eduardo Paes, em seu plano de governo que está em seu site, afirma que irá implementar o Programa Conect@dos, que viabiliza internet móvel e equipamentos para facilitar o acesso ao ensino remoto para todos os alunos da rede municipal, até o final de 2022. Pretende também fazer o programa 2 Anos em 1, para recuperar, no primeiro ano de mandato, o nível de aprendizagem dos alunos que foi prejudicado com a crise do coronavírus, além de expandir a oferta de Ensino em Tempo Integral na Rede Pública Municipal para 100 mil novos alunos até 2024 com um currículo que inclui aulas de cidadania.



O ex-prefeito pretende também abrir 30 mil novas vagas em creches e pré-escolas até 2024. Também deverá revitalizar a escola de Formação do Professor Carioca e colocar mais 3.000 professores em sala de aula até 2022, além de garantir um guarda municipal para referência em cada escola, priorizando aquelas em área de risco. Paes pretende também implantar, a partir de 2022, um programa de reformas nas escolas consideradas com infraestrutura precária pelo Tribunal de Contas do Município. E reduzir em 15% a desigualdade do IDEB entre a rede de educação privada e pública.