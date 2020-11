Por O Dia

Publicado 26/11/2020 18:55

Rio - Uma pesquisa quantitativa feita pela empresa Grande Rio revela que em São João de Meriti, o candidato à reeleição ao cargo de prefeito da cidade Dr. João (DEM) está na frente em intenções de votos, com 46,7%. Léo Vieira (PSC) vem em segundo lugar com 26,0%. Na sequência, há os percentuais de indecisos e que não responderam (16,1%), nulos (7,3%) e em branco (3,9%).

Na pesquisa espontânea, no entanto, a opção não sabe/não respondeu vem na frente, com 54,3%. Dr. João continua sendo o candidato com mais intenções de votos (27,8%), enquanto Léo Vieira vem em seguida (17,9%). Em votos válidos, Dr. João tem 64,3% e Léo Vieira 35,7%. Na eleição do primeiro turno, votaram 95,1% dos entrevistados. Desses, 39,5% votaram em Dr. João.

A pesquisa foi dimensionada para amostra com Margem de Confiança de 95% e Erro Amostral de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos, totalizando 600 questionários.

Maioria de mulheres

A pesquisa foi realizada em vinte bairros do município de São João de Meriti. Dos entrevistados, 53% são mulheres e 47%, homens. No quesito idade, a maioria dos entrevistados para a pesquisa (25%) tem entre 45 e 59 anos. No quesito escolaridade, a maioria (47%) completou o Ensino Médio. 36% dos entrevistados são protestantes ou evangélicos. Já 38% dos entrevistados recebem até um salário mínimo por mês.

Primeiro turno

Ao votar no primeiro turno, Dr. João declarou que fez "uma campanha limpa, transparente e sem trapaças. É a reposta que damos aos candidatos que jogaram sujo, disseminaram fake news". Léo disse ter certeza "de que São João de Meriti nos escolheu para estar à frente na cidade".