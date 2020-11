Candidato Eduardo Paes no Parque de Madureira, nesta quinta-feira (26). Estefan Radovicz / Agência O Dia

O candidato Eduardo Paes (DEM), visitou Madureira nessa quinta-feira. Ele conversou com ambulantes e comerciantes do local.



Paes falou sobre o abandono da Arena Fernando Torres. “Eu sempre digo, se o Rio fosse um corpo humano, o coração tava aqui. Madureira resume muito a identidade do subúrbio carioca, da alma da cidade, da poesia da cidade, da música da cidade, e o Parque de Madureira é uma super conquista para os moradores. Fazer com que ele seja recuperado, que as arenas cariocas, os espaços de manifestação cultural, de exibição artística possam voltar a funcionar, é fundamental.”

Falando em geração de emprego, o candidato disse que a cultura é intensiva em mão de obra, que haverá editais locais para a geração desses postos, principalmente, entre os jovens.

Ao ser perguntado sobre o avanço de Crivella nas intenções de voto, Paes respondeu que não comenta pesquisas "nem quando está bom, nem quando está ruim."

Sobre o atraso do 13º dos servidores públicos, Paes postou um vídeo em seu Instagram, onde falou sobre Crivella mentir a respeito do ajuste de contas da prefeitura. “Ele não consegue nem garantir aos servidores o pagamento do 13º em dezembro, foi ele que disse. Eu queria deixar os servidores tranquilos. Se ele falhar no 13º salário de vocês, eu vou pagar. Ninguém mais vai ser prejudicado por essa incompetência do Crivella. Crivella nunca mais.” Finalizou.

