Publicado 26/11/2020 19:35

Rio - Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta indica que Eduardo Paes permanece na frente das intenções de votos para a eleição do segundo turno no Rio de Janeiro. Somando-se os votos válidos, Paes (DEM) tem 70% e Marcelo Crivella (Republicanos), tem 30%. Contando-se nulos, brancos e abstenções, o atual prefeito e candidato à reeleição Crivella tem 23%, enquanto Eduardo Paes sai na frente com 55%.

Em relação ao último levantamento Datafolha, os indecisos foram de 3% para 5%, e os brancos ou nulos foram de 22% para 18%. Paes subiu 1% e Crivella 2%. A pesquisa indica também que há liderança de Paes entre as mulheres (74% contra 26%); entre os que têm 60 anos ou mais (75% a 25%); entre os mais instruídos (75% a 25%); entre os com renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos (85% a 15%); entre os funcionários públicos (83% a 17%); entre os católicos (84% a 16%); e entre os simpatizantes do PT (93% a 7%). Já Crivella tem liderança entre os evangélicos (64% contra 36%).

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e ouviu 1.148 eleitores da cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 25 de novembro.