Segundo turno será neste domingo, dia 29 de novembro Divulgação - TSE

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:25

Segunda capital com mais abstenções nas eleições de 2020, com 32,8% (Porto Alegre teve 33,1%), o Rio de Janeiro teve 1.590.876 eleitores que não compareceram às urnas em 15 de novembro. Para esse grupo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz questão de reforçar: eles podem e devem votar no segundo turno, neste domingo.



Isso é possível porque cada turno é tratado como uma eleição independente. Ou seja, basta estar com o título eleitoral regular. Lembrando que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, sendo facultativo para analfabetos e maiores de 70 anos ou quem tem 16 e 17 anos.



Quem comparecer à sua seção, inclusive, pode evitar um transtorno na hora de justificar a ausência. Pelo Brasil, houve relatos de muitos eleitores que tiveram dificuldade de fazer a justificativa pelo aplicativo e-Título no primeiro turno.



E quem conseguiu, ainda teve problemas. Mesmo com a justificativa feita pelo aplicativo, alguns eleitores se viram multados. Eles só perceberam quando tentaram emitir a certidão de quitação eleitoral e não conseguiram. Isso pode acarretar problemas burocráticos, como tirar um novo passaporte, por exemplo.



Apesar do problema, o TSE explicou que os processos de justificativa podem levar algum tempo e que não é necessário pagar multa para quem já está com o status'. Inclusive, o comprovante pode ser utilizado como prova de quitação eleitoral.



Além do e-título, quem esteve ausente no primeiro turno, pode justificar em até 60 dias nos cartórios eleitorais ou no Sistema Justifica. E para quem não poderá votar neste domingo por estar fora de seu domicílio eleitoral, a justificativa deverá ser feita preferencialmente pelo aplicativo, através da funcionalidade "Justifica Brasil", das 7h às 17h. Mas também poderá preencher o formulário nas seções eleitorais, sendo necessário levar o título ou o número eleitoral, além de um documento oficial com foto.



E quem não justificar a ausência no domingo terá mais 60 dias de prazo, para não pagar a multa. O processo pode ser realizado no sistema Justifica, disponível nos sites do TRE-RJ e do TSE ou pelo e-Título.