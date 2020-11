Chiquinho (PSL) foi eleito o prefeito de Araguainha com 464 votos Antonio Augusto/Ascom/TSE

Por O Dia

As últimas pesquisas Datafolha e Ibope, divulgadas ontem a noite, véspera da eleição, mostram que a população que vive no Rio quer mudança. O candidato democrata, Eduardo Paes está na frente do atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) em todas as simulações realizadas.



A pesquisa Datafolha mostra que Paes tem 68% dos votos válidos, e Crivella, 32%. O levantamento foi feito nos dias 27 e 28 de novembro, com 1.786 eleitores da cidade do Rio de Janeiro. Em relação a intenção de voto os números ficaram: Paes com 55% e Crivella, 26%.



É importante destacar que o percentual de votos válidos corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos (votos brancos, nulos e indecisos).



Segundo a pesquisa, o ex-prefeito Paes amplia a vantagem sobre Crivella entre as mulheres (73% contra 27%); entre os que têm 16 a 24 anos (72% a 28%); entre os que têm 60 anos ou mais (76% a 24%); entre os mais instruídos (76% a 24%); entre os com renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos (70% a 30%); entre os funcionários públicos (73% a 27%), e entre os católicos (83% a 17%). Já Crivella lidera entre os evangélicos (66% contra 34%). A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.



Ibope

Na pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo, o favoritismo de Paes também desponta. O democrata tem 68% de votos válidos e o republicano, 32%.



No quesito intenção de voto Eduardo Paes tem 54% e Marcelo Crivella, 26%. A pesquisa foi realizada dias 27 e 28 de novembro com 1.204 eleitores.



Paes manteve favoritismo

As últimas duas pesquisas realizadas pelo Ibope, divulgadas nos dias 18 e 25, Eduardo Paes (DEM) teve 69% e 65% dos votos válidos, enquanto Marcelo Crivella (Republicanos) subiu de 31% para 35%. Já nas intenções de voto, Paes permaneceu em 53%, e Crivella subiu de 23% para 28%. O número de brancos e nulos era 21% na primeira pesquisa e caiu para 16%. Já os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder, eram 2% no primeiro levantamento e passaram a 3% na mais recente.



Na medição dos votos espontâneos, o candidato do DEM passou de 45% na primeira a 47% na segunda medição. Marcelo Crivella também ampliou de 21% para 25%.



As pesquisas, encomendadas pela TV Globo, têm margem de erro de 3 pontos percentuais e foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade.



Assim como o Ibope, o Datafolha também divulgou duas pesquisas de intenção de votos entre o dia 19 e 26. Nos dois levantamentos, a diferença de Paes em relação a Crivella permaneceu considerável. Segundo a primeira pesquisa, Paes estava com 71% dos votos válidos e Crivella, 29%. Na segunda o democrata caiu para 70% e o republicano subiu a 30%.



Nas intenções de voto o candidato do DEM tinha 54% das intenções, enquanto Crivella aparecia com menos da metade (21%). No segundo levantamento, feito entre terça e quarta-feira da semana passada, Paes saltou para 55% e seu rival republicano para 23%.



A margem de erro do levantamento, que foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, era de 3%. No total, foram entrevistadas 1.064 pessoas na primeira pesquisa e 1.148 na segunda.