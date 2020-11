Desembargador Claudio Brandão, presidente do TRE-RJ Divulgação / TRE-RJ

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 15:02 | Atualizado 28/11/2020 15:03

Rio - Na véspera do segundo turno das eleições municipais, que vai acontecer neste domingo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), afirmou que os preparativos para o dia de votação já foram realizados. Cláudio Brandão disse que a segurança pública será ainda mais reforçada e que os resultados não devem sofrer nenhum atraso, visto que apenas cinco municípios estarão participando do segundo turno. "O TRE já cumpriu praticamente todo o seu planejamento em relação as eleições e organização do segundo turno", afirmou.

Sobre questões de segurança, Cláudio disse que o primeiro turno serviu como modelo, já que poucas ocorrências foram registradas: "dentre as áreas sensíveis que identificamos no primeiro turno houve um reforço considerável na questão da segurança pública. Tivemos poucos registros policiais no primeiro turno, nada que ultrapassasse a rotina de eleição. As Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal estão reforçando atuação para que nenhum problema aconteça. Em relação ao planejamento tudo já foi feito, protocolos de segurança reforçados e continuamos selecionando mesários e esperamos para amanhã a realização de uma eleição absolutamente segura".

Nas regiões que sofrem influência de milícias e tráficos de drogas, o reforço policial será ainda mais intenso. "Se falou muito sobre influência da milícia e do tráfico em determinadas regiões. Nós não tivemos no dia da eleição problemas generalizados, coisas pontuais ocorreram e as forças atuaram de forma efetiva, agora reforçamos ainda mais o aparato de segurança em razão de poucos municípios estarem participando do segundo turno. Qualquer abuso vai ser identificado e as pessoas serão punidas, o tribunal está agindo com muito rigor nessas investigações", garantiu o presidente.

Questionado sobre o atraso na apuração dos votos no primeiro turno, Cláudio Brandão afirmou que todos os problemas foram resolvidos: "o atraso da apuração não foi tão significativo assim, mas todas as questões técnicas já foram resolvidas. Teremos condição de apresentar o resultado do segundo turno em um prazo menor do que o primeiro".

Por fim, o presidente do TRE-RJ reforçou a importância de respeitar os protocolos sanitários estabelecidos. "Essa é uma eleição especial porque está sendo realizada em um ambiente de pandemia é um desafio para a sociedade brasileira. Tudo isso foi pensado para viabilizar as eleições num ambiente seguro. Protocolos sanitários foram adotados e é muito importante que as pessoas respeitem, mas se apresentar sintomas é razoável que a pessoa não compareça ao local de votação e ela terá até 60 dias para justificar a falta", finalizou Cláudio.