Na véspera da eleição, Marcelo Crivella faz carreata na Zona Oeste Daniel Castelo Branco/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 17:14

Rio – O candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) aproveitou sua última agenda de campanha para fazer ataques ao jornal O DIA, neste sábado, durante um encontro com apoiadores nas Zonas Oeste e Norte do Rio. Um repórter da equipe do jornal que fazia a cobertura do evento chegou a ser empurrado por um segurança.

No momento em que estava na caçamba de uma caminhonete e viu a equipe de O DIA se aproximando, Crivella disse no microfone: “O DIA está fechado com Eduardo! O DIA está com Eduardo!”.

Publicidade

O jornalista de O DIA foi até empurrado por um segurança ao tentar se aproximar do candidato para falar com ele, impedindo que ele exercesse seu trabalho jornalístico. O próprio Marcelo Crivella, ao ver que a equipe do DIA queria gravar uma fala, se virou e não quis falar com o jornal.

CRIVELLA FAZ ATAQUES A PAES

Publicidade

A carreata começou em Santa Cruz, passou por Campo Grande e Bangu. No evento, Crivella também aproveitou para disparar críticas ao rival, o candidato Eduardo Paes (DEM). Um dia após o debate da TV Globo, o prefeito reforçou acusações contra o oponente: "Meu adversário vai ser preso a qualquer momento".

As acusações do prefeito foram feitas em uma parada feita por Crivella em Bangu, em contato direto com apoiadores.

Publicidade

Ao longo de toda a carreata, Crivella falou com apoiadores do alto de uma picape. O candidato fez referência ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Quem vota Bolsonaro, vota Crivella", disse.

Depois de percorrer bairros da Zona Oeste, a carreata do prefeito cortou a Zona Norte passando por Campinho, Cascadura, Abolição e Del Castilho. A parada final foi no Pedágio da Linha Amarela, onde candidato republicano fez um discurso para apoiadores.

Publicidade

Ao chegar ao local, Crivella pontuou: "Estamos no lugar que é o símbolo do nosso mandato", disse. O republicano ainda projetou que se Eduardo Paes se eleger, ele irá retornar com a cobrança do pedágio, encampado por Crivella em outubro. "O carioca não quer pagar pedágio".