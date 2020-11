Protocolos foram mantidos no segundo turno das eleições Fernando Frazão/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 29/11/2020 08:30

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém neste domingo, no segundo turno das eleições municipais em 57 municípios, os mesmos protocolos de segurança sanitária para evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus nas seções eleitorais. Mais de 38 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo (29). Ao todo, são 18 capitais estaduais e outras 49 cidades que têm mais de 200 mil eleitores e onde nenhum dos dois candidatos agora na disputa obteve a maioria absoluta dos votos válidos (50% + 1) para se eleger em primeiro turno.



Entre as principais orientações a serem observadas pelos eleitores está o uso obrigatório de máscara, que deve ser utilizada desde o momento em que o eleitor sair de casa até o seu retorno após votar. O uso de máscara facial é obrigatório para que o eleitor possa entrar e permanecer na seção eleitoral. A medida também vale para os mesários, que, além das máscaras, deverão utilizar face shields (protetores faciais). Caso o eleitor se dirija à seção eleitoral sem usar máscara e insista em descumprir o protocolo sanitário, ele poderá ser impedido de entrar.



Antes e depois de votar, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel, que estará disponível em cada seção. Enquanto estiver na seção, ele deverá também respeitar o distanciamento entre uma pessoa e outra, definido pelos marcadores adesivos que estarão no chão. Outra recomendação é para que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar a ficha de comparecimento. A identificação biométrica permanece suspensa. O TSE recomenda que os eleitores ou mesários que apresentarem sintomas ou que testarem positivo para covid-19 nos 14 dias anteriores ao dia de votação, permaneçam em casa e justifiquem a ausência posteriormente.



Os protocolos inseridos no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020 foram elaborados por uma consultoria gratuita formada por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. O objetivo é evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus nas seções eleitorais. Na avaliação do TSE, as medidas surtiram efeito e comparecimento dos eleitores foi superior à expectativa inicial.



"Nós imaginávamos, como vimos ao redor do mundo, que pudéssemos ter uma abstenção mais elevada. Em alguns países, a abstenção foi bastante significativa, chegando, às vezes, a mais de 50%, 60% e até 70%. Então, tínhamos essa preocupação, mas, para nossa felicidade, os eleitores compareceram em peso. A abstenção foi de aproximadamente 23%, um pouco superior à media da verificada nas eleições de 2018, o que para nós foi um grande resultado", afirmou a secretária-geral do tribunal, Aline Osório.



A votação deste domingo será realizada das 7h às 17h, sempre no horário local. Entre 7h e 10h, será o horário preferencial para eleitores maiores de 60 anos, que são grupo de risco para a covid-19. Mais informações e dicas para o eleitor podem ser conferidas na página do TSE na internet.