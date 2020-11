Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/11/2020 09:14 | Atualizado 29/11/2020 09:15

Brasília - Odivulgou, por volta das 7h deste domingo, o primeiro boletim do segundo turno das eleições municipais Segundo dados parciais reunidos pela pasta, foram contabilizadas cinco ocorrências até a abertura das urnas, sendo elas um furto, um caso de concentração de eleitores em desobediências às orientações de distanciamento social na pandemia, um caso de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, um bloqueio de via e uma manifestação no entorno dos locais de votação. Um inquérito policial foi aberto.Os boletins subsequentes serão divulgados a cada duas horas, na página do ministério, até as 21h.De acordo com o Ministério da Justiça, neste segundo turno, aconta com um efetivo de 15.638 agentes das polícias civil e militar nos estados, além de policiais federais e agentes de trânsito.