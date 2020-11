Incêndio atingiu a Escola Municipal Manuel de Abreu Reprodução / Google Street View

Rio - Um incêndio atingiu a Escola Municipal Manuel de Abreu, na Pavuna, na Zona Norte do Rio, no início deste domingo. O fogo aconteceu em duas salas de aula, por volta das 7h, e começou em um ar condicionado.

Nas salas atingidas, funcionavam duas seções eleitorais para a votação do segundo turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informou que as urnas que estavam no local não foram danificadas e que as seções foram deslocadas para outras salas dentro da mesma escola, sem afetar a votação.

O incêndio foi combatido por agentes do Corpo de Bombeiros do quartel de São João de Meriti. As chamas estavam controladas cerca de uma hora depois.

A Escola Manuel de Abreu faz parte da 22ª Zona Eleitoral e conta com oito seções eleitorais. Cerca de 2,3 mil eleitorais votam no local.