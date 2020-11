Rio de Janeiro 29/11/2020 - O Prefeito Marcelo Crivella votando no Escola Municipal Sergio Buarque de Holanda na Barra da Tijuca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 29/11/2020 11:18 | Atualizado 29/11/2020 11:18

Rio - Acompanhado do neto e da esposa, o candidato a reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) chegou para votar na manhã deste domingo, na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com atraso de 2h em relação ao que estava previsto para comparecer à seção, o atual prefeito falou sobre a paralisação de funcionários da empresa de ônibus Redentor.



"Fomos surpreendidos com esta situação bem no dia da eleição em uma região que milhares de pessoas precisam do transporte público para votar. Nos reunimos nesta manhã e comunicamos ao TRE, que se dirigiu para a garagem da Redentor com a polícia para que o transporte se reestabeleça o mais rápido possível. Hoje, dos consórcios, o maior problema na nossa gestão foi com a Redentor".



Crivella ressaltou que a cidade do Rio tem a passagem mais barata das capitais do Brasil.

"Lembro que nós temos a passagem mais barata, R$4,05, e havia uma inconformidade e também nós não pagávamos mais gratuidade".



O republicano voltou a criticar seu adversário, Eduardo Paes (DEM).



"Na época do Eduardo, além da passagem ser muito mais alta, pagavam-se milhões de gratuidade. Por isso, agora R$240 milhões foram bloqueados na conta dele".



A paralisação prejudica moradores da Cidade de Deus, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Freguesia, Taquara, Rio das Pedras e Muzema. Segundo o prefeito, cerca de 60% a 70% do transporte na região foi afetado.



"Esta é uma região onde a votação melhorou muito por causa da Linha Amarela. As pessoas deixaram de pagar o pedágio, obras, reformas e clínicas da família nestas regiões. As eleições aqui nestas áreas é importante para os Republicanos. Perder o ônibus neste momento realmente prejudica", disse o candidato.



Crivella falou ainda sobre a expectativa para o resultado da eleições neste segundo turno.



"A expectativa é a melhor, estamos lutando para vencer. Lembrando que o no primeiro turno as pesquisas estavam dando 10, 11, 12 (percentual de votos). Havia uma expectativa que a gente nem fosse para o segundo turno e tivemos 20. As pesquisas erram vamos ver o resultado nas urnas".



Ao longo do dia, Crivella disse que irá para ruas conversar com eleitores e conversar com aliados. O candidato disse que irá à igreja à tarde e depois deverá acompanhar a apuração dos votos em seu comitê, na Barra da Tijuca.