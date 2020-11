e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor Marcello Casal JrAgência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 29/11/2020 13:02

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, no período entre 7h e 10h deste domingo, 364.414 eleitores justificaram ausência às urnas usando o aplicativo e-Título nas 57 cidades onde há segundo turno.



Segundo a Justiça Eleitoral, o aplicativo tem funcionado “adequadamente e sem instabilidade”, diferentemente do primeiro turno, em 15 de novembro, quando o e-Título apresentou falhas, impedindo muitos eleitores de justificar ausência através da ferramenta digital.



Neste segundo turno, só consegue utilizar o e-Título quem baixou o aplicativo e se cadastrou até as 23h59 de sábado (28). A medida foi tomada para evitar a mesma sobrecarga que provocou instabilidade no sistema da Justiça Eleitoral no primeiro turno.



A justificativa pelo aplicativo no dia da eleição dispensa comprovação documental, pois o e-Título se vale do georreferenciamento presente nos celulares para certificar a ausência do eleitor.



Também é possível justificar a ausência pelo app [aplicativo] depois da votação, num prazo de 60 dias, mas nesse caso a Justiça Eleitoral pede que seja anexado algum tipo de comprovação, como uma passagem ou uma reserva de hotel, por exemplo.



Além do aplicativo, a partir de amanhã (30), pelo mesmo prazo de 60 dias, o eleitor pode também justificar sua ausência presencialmente ou na internet, por meio do portal Justifica, do TSE.



Cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente pelo TSE. Caso o eleitor não justifique por três eleições seguidas, pode ficar sujeito a sanções, tendo o título de eleitor cancelado e sendo impedido, por exemplo, de fazer empréstimos em bancos públicos ou emitir documento oficial, entre outras restrições.



Redes sociais

Diferente do primeiro turno, pelas redes sociais os eleitores relatam sucesso para justificar ausência pelo e-Título. “Consegui justificar minha ausência pelo e-Título dessa vez, e foi super rápido. Amei”, escreveu um internauta. “No primeiro turno eu critiquei e reclamei, então agora tenho que dizer que hoje o e-Título funcionou muitíssimo bem. Em menos de 30s consegui justificar meu voto”, relatou outro.



Entretanto, alguns reclamaram porque não conseguiram fazer o download ou atualizar o aplicativo neste domingo, já que o cadastro só foi possível até as 23h59 de ontem, como anunciado pelo TSE.



“Tive o dia todo pra baixar o e-título e fui baixar agora que o aplicativo tá indisponível. alguém me dá um soco”, lamentou uma eleitora. “Eu baixei o aplicativo do e-título, mas não habilitei ele e hoje não dá mais”, escreveu outro.