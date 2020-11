Trinta e sete eleitores foram presos ou conduzidos à delegacias do país Luciano Belford / Agência O Dia

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/11/2020 14:28

Brasília - O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ,no início da tarde deste domingo, que o país registra até o momento 153 ocorrências de crimes eleitorais neste segundo turno das eleições municipais. A maior parte dos casos (93) está ligada à desobediência de ordens da Justiça Eleitoral.



As informações constam em boletim da Operação Eleições 2020, monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. Os dados correspondem ao acumulado registrado a partir de 0h deste sábado até as 13h de hoje. Uma nova atualização será divulgada a partir de 15h.



De acordo com ministério, além do descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral, foram registrados ocorrências de boca de urna (27); desordem que prejudique os trabalho eleitorais (24); compra de voto (5); e concentração de eleitores (4).

Até o momento, 37 eleitores foram presos ou conduzidos. A pasta não detalha os motivos. Também foram registrada 27 ocorrências envolvendo "indicações de desinformação sobre o Processo Eleitoral".



Crimes comuns relacionados às eleições somam apenas três ocorrências. Foram registrados ainda nove casos de incidentes de segurança pública nas proximidades de locais de votação, entre manifestações, bloqueios de vias, falta de energia e atendimentos de emergência.