Edmilson Rodrigues Divulgação

Por iG

Publicado 29/11/2020 17:54

Em Belém, o candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) venceu o Delegado Eguchi (Patriota), que contava com o apoio do presidente Jair Bolsonaro , e assume a capital do Pará pelos próximos quatro anos. A vitória do socialista veio com 51,76% dos votos válidos após a apuração de 98,56% das urnas. Eguchi está com 48,24%.



Com empate técnico em todas as pesquisas, Rodrigues tomou a dianteira na reta final da campanha. Deputado federal pelo segundo mandato, ele vai para o seu terceiro mandato como prefeito de Belém, cargo que já ocupou entre 1996 e 2004, quando ainda era filiado ao PT .

A vitória é mais um duro golpo para os bolsonaristas, já o Everaldo Eguchi, delegado da Polícia Federal, corporação que integra desde 2007, fez uma campanha usado slogans semelhantes aos de Jair Bolsonaro, na tentativa de atrair o eleitorado simpático ao presidente da República.



A candidatura de Edmilson, por sua vez, atraiu apoio de artistas importantes, entre elas, Fafá de Belém, Gaby Amarantos e Dona Onete



Nas redes sociais, Edmilson comemorou o feito. "O prefeito tá ON", brincou no Twitter.

Publicidade

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">O Prefeito tá ON</p>— Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) <a href="https://twitter.com/EdmilsonPSOL/status/1333149245310898177?ref_src=twsrc%5Etfw">November 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>