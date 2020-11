Deputado Pazolini durante campanha no Espírito Santo Reprodução

Publicado 29/11/2020 18:09

Em Vitória, capital do Espírito Santo, o candidato do Republicanos Delegado Pazolini venceu as eleições municipais deste ano. Com a apuração de 94% das urnas, o deputado estadual teve 58,6% dos votos contra o candidato petista, João Coser, que ficou com 41,37%. Com o resultado, o prefeito eleito mantém o favoritismo do primeiro turno, quando garantiu 30,95% dos votos.

Logo após o primeiro turno, Pazolini afirmou, em entrevista à Folha de São Paulo, que não é um candidato de extremismos. “Não sou o candidato nem do Bolsonaro, nem do Lula. Sou o candidato da família. Tenho condições de empregar uma cidade com mais tranquilidade e segurança. Seja para quem quer que seja, de centro, de direita. O debate não é esse”, afirmou o deputado.

Apesar da declaração de imparcialidade, o delegado é uma figura polêmica no meio político. Em junho, Pazolini foi um dos deputados que entrou em um Hospital em Vitória, após o incentivo do presidente Jair Bolsonaro, que pediu para que as pessoas filmassem a situação dos leitos em relação a pandemia do coronavírus. O candidato também esteve presente no norte do estado, quando aconteceu o caso da menina de dez anos que engravidou ao ser estuprada pelos tios. À Folha, o deputado afirmou que esteve presente nas discussões para garantir a melhor maneira de proteger a criança.