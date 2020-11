Eleições 2020 Antonio Augusto/Ascom/TSE

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 18:25 | Atualizado 29/11/2020 18:29

Rio – O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio Brandão de Oliveira disse, nesta tarde de domingo, que não acredita que a alta abstenção inicialmente prevista pelo órgão seja motivada pela falta de interesse do carioca.

“Se for analisar as eleições anteriores, tradicionalmente, a abstenção do segundo turno é maior do que a do primeiro. Isso não é um fenômeno específico para essa eleição, basta ver uma comparação com os anos anteriores. Se isso (abstenção alta no segundo turno) ocorreu em anos anteriores quando não havia covid, a explicação não estaria atrelada à ela. Lógico, possivelmente, muitos não compareceram ao segundo turno porque há um aumento da pandemia, isso pode ter motivado, mas fica o registro que tradicionalmente no segundo turno o percentual de abstenção é maior do que no primeiro. Não acho que exista desinteresse das pessoas. Provavelmente a maior causa é, de fato, a pandemia”, acredita ele.

PARALISAÇÃO DE ÔNIBUS

O desembargador não acredita que a paralisação de duas linhas de ônibus na manhã deste domingo tenha influenciado a ausência de eleitores. “O impacto é mínimo. Foram algumas poucas horas. O eleitor teve seis horas para comparecer até o local de votação. Às 11h, os ônibus já estavam nas ruas”, defende Oliveira.

O presidente do TRE-RJ afirmou que, por volta das 19h, deverá ser possível afirmar pelo percentual quem venceu a eleição. Quando questionado sobre o balanço de mesários faltosos, o desembargador explicou que não tem essa informação. “Houve uma adesão significativa na ultima semana. Conseguimos realizar uma eleição muito difícil durante pandemia. As pessoas puderam votar em liberdade e segurança e isso é uma grande vitória para o povo do estado do rio de janeiro e Brasil como um todo”, frisa.