O prefeito eleito já cumpriu três mandatos na cidade como vereador Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 18:29

Com 88,21% dos votos, Dr. Pessoa é o candidato eleito em Teresina, no Piauí. Depois de 88,21% das urnas apuradas, o candidato do MDB venceu Kléber Montezuma, do PSDB, que ficou com 37,73% dos votos. O médico João Pessoal Leal já foi vereador da cidade por três mandatos entre 2001 e 2014 e chegou a se candidatar nas últimas duas eleições, mas não ganhou. Além de político, Dr. Pessoa é médico e tem especialidade em cirurgia geral, saúde pública, administração hospitalar e medicina do trabalho.

Nos últimos momentos, o candidato recebeu o apoio do PT, que tinha Fábio Novo como candidato, e do PSC, que apresentou Gessy Fonseca como candidata. O vice prefeito de Dr. Pessoa é Robert Rios, do PSB, que já teve dois mandatos como deputado estadual.