Eduardo Braide é eleito prefeito de São Luís, no Maranhão Agência Câmara

Por iG

Publicado 29/11/2020 18:42

O deputado federal Eduardo Braide (Podemos) é o novo prefeito de São Luís . Com 89,27% das urnas apuradas, ele já conta com 55,95% dos votos válidos e pode ser considerado eleito.



A vitória do candidato do Podemos marca, além da derrota do seu concorrente direto, Duarte Júnior (Republicanos), um revés histórico para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que participou de atos de Duarte e pediu votos para o Republicanos no segundo turno.



A aliança, entretanto, não foi consenso na base aliada do governador, que viu partidos como o DEM e o PDT não apoiarem a candidatura do republicano. O DEM ficou neutro, e o PDT declarou apoio a Braide.



Braide já havia sido candidato em 2016 e chegou a ir ao segundo turno na ocasião, mas foi derrotado para o atual prefeito Edvaldo Holanda Júnior (PTC), então candidato de Flávio Dino.



Durante a campanha, Braide foi acusado de esconder o apoio de bolsonaristas no estado, como do senador Roberto Rocha (PSDB).