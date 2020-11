Maguito Vilela Reprodução

Publicado 29/11/2020 18:55 | Atualizado 29/11/2020 18:55

O ex-senador Maguito Vilela (MDB), uma das principais lideranças do MDB de Goiás, venceu a Prefeitura de Goiânia. Ele se saiu melhor que o senador Vanderlan Cardoso (PSD).



Apoiada pelo atual prefeito, Íris Rezende (MDB), Maguito foi governador de Goiás entre 1995 e 1999, senador até 2008, e depois prefeito por dois mandatos da segunda maior cidade do Estado, Aparecida de Goiânia. Ele entrou na disputa pela capital após seu correligionário, Íris, decidir que não se candidataria à reeleição.



Apesar da alegria pela vitória, a preocupação é grande. Intubado por causa da Covid-19 desde o último dia 15, data de votação do primeiro turno, o candidato de 71 anos, encontra-se neste domingo traqueostomizado, sedado e conectado a ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação.



De acordo com nota oficial do Hospital Albert Einstein, ele “mantém a estabilidade hemodinâmica e segue em suporte da oxigenação por membrana extracorporea e hemodiálise contínua”.



Na última terça-feira, diante das suas condições, Vilela foi submetido a uma traqueostomia — procedimento cirúrgico de abertura de canal para facilitar a respiração pela traqueia.



Vilela testou positivo para a Covid-19 no último 20 de outubro. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia. Em 27 de outubro, ele recebeu diagnóstico de até 75% de inflamação nos pulmões e um alerta para nível crítico de saturação de oxigênio no sangue. No mesmo dia, foi internado no Einstein, em São Paulo. Três dias depois, Vilela foi intubado, pela primeira vez, após apresentar quadro de insuficiência respiratória. No dia 8 de novembro, ele voltou a respirar sem o equipamento. Contudo, no último dia 15, Vilela voltou a apresentar piora no quadro.



Vale lembrar que, recentemente, Maguito perdeu duas irmãs para a Covid-19 em menos de dez dias. Elas tinham 82 e 76 anos, respectivamente, e moravam em Jataí, cidade natal do ex-governador.