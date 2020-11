João Campos, do PSB, é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 19:00

Na capital pernambucana, o prefeito eleito para comandar a cidade pelos próximos quatro anos é João Campos, do PSB. Com 99,6% das urnas apuradas, o candidato levou 56,24% dos votos contra 43,76% de Marilla Arraes, do PT. O deputado federal é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e liderou todas as pesquisas no primeiro turno.

A campanha entre João Campos e Marilia Arraes foi acirrada e marcada por uma intensa troca de farpas entre os candidatos. O deputado, inclusive, foi acusado de usar a máquina pública para fazer campanha, após alguns vídeos serem divulgados nas redes sociais. Nas imagens, aparecem o secretário de Administração e Gestão de Pessoas do Recife, Marconi Muzzio, convocando os servidores públicos para participarem da campanha de Campos.

“Mais do que em qualquer eleição, o papel deste grupo é muito importante. Preciso que vocês cobrem de seus colegas. Se cada um reverter um voto até o dia da eleição, tenho certeza que vai ser diferente”, dizia o secretário.

Em outro momento da campanha, o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT, se declarou a favor de Marilia Arraes, mesmo depois da legenda declarar apoio e compor a chapa de Campos. Durante a polêmica, áudios foram divulgados na internet. Nas gravações, Túlio dizia que Marilia tinha o aconselhado a utilizar a prática de "rachadinha", dizendo ser normal. Os envolvidos negaram as acusações.