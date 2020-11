Hildon Chaves confirma favoritismo é eleito prefeito de Porto Velho Divulgação

29/11/2020

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), confirmou o que eram mostrado nas pesquisas e conseguiu a reeleição na cidade, com 51% das intenções de voto. Ele venceu Cristiane Lopes (PP).



O político da coligação O Trabalho Continua (PSD/PL/PSDB/DEM) tem 52 anos de idade, possui ensino superior completo e declarou bens no valor de R$ 20,3 milhões.



Natural do Recife, ele concluiu o curso de direito em 1992, no Paraná, e foi aprovado no concurso de promotor do Ministério Público de Rondônia (MP-RO). Em 2013, deixou a carreira no MP para se dedicar às empresas do ramo educacional da família. Em 2016, foi candidato a prefeito de Porto Velho e venceu no segundo turno.



Ao votar, o candidato já mostrava otimismo com a vitória. "A expectativa é a melhor possível. Eu tenho certeza que a população da nossa cidade não vai permitir o retorcesso de Porto Velho. Não vai mudar o time porque é o time que está ganhando. Nós vamos continuar avanço com as obras que iniciamos, principalmente com a continuação do maior programa de asfaltamento da história da nossa cidade. Nós vamos encerrar este ano com aproximadamente 250 quilômetros de asfalto", declarou.