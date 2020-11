JHC vence em Maceió Reprodução do Instagram

Por Agência Brasil

Publicado 29/11/2020 19:38

O deputado federal João Henrique Caldas (PSB), conhecido como JHC, venceu a disputa pela prefeitura de Maceió contra Alferdo Gaspar (MDB), como candidato de oposição ao governador Renan Filho (MDB) e ao prefeito Rui Palmeira (sem partido).



JHC entrou na disputa em Maceió formando uma chapa com Ronaldo Lessa (PDT), ex-governador de Alagoas por duas vezes e também ex-prefeito de Maceió. A ideia era unir a juventude dele, que tem 33 anos, com a experiência do vice-prefeito, que tem 71.



O candidato da coligação Aliança com o Povo (PSB/PDT/PSDB) tem 33 anos de idade e o ensino superior completo. Ele registrou R$ 1,9 milhão em bens.