Chiquinho (PSL) foi eleito o prefeito de Araguainha com 464 votos Antonio Augusto/Ascom/TSE

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 20:15 | Atualizado 29/11/2020 20:30

Rio - Neste domingo de segundo turno das eleições, a cidade do Rio de Janeiro teve a maior abstenção nas urnas desde 1996. Com 100% dos votos apurados, mais de 1 milhão e 720 mil (mais precisamente 1.720.154) cariocas não apareceram para votar — 35,45% dos eleitores registrados no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O número de eleitores faltosos foi ainda maior do que o total de votos recebidos pelo prefeito eleito Eduardo Paes (DEM). Foram mais de 1 milhão e 720 mil que não compareceram contra mais de 1 milhão e 629 (1.629.319) mil votos em Paes (64,07% dos votos válidos).

Publicidade

Para se ter uma ideia, o número de eleitores que não foi votar é um pouco menos que o dobro dos votos recebidos pelo atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos): 913.700 votos (35,93%).

HISTÓRICO DE ABSTENÇÕES

Publicidade

Durante o primeiro turno, o Rio de Janeiro ficou em segundo lugar entre as capitais com maior abstenção com 32,79%. A cidade só perdeu para Porto Alegre, que teve 33,08%.

Até então, o maior índice de abstenção ocorreu em 2016, quando 26,85% dos eleitores aptos não compareceram. No segundo turno das eleições de 2016 foram 1.314.950 abstenções (26,85%). Mais do que os votos do então candidato Marcelo Freixo (PSOL), que teve 1.163.662.