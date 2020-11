Apoio do presidente Bolsonaro não foi suficiente para Crivella ser reeleito prefeito do Rio Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 21:02

Rio - Marcelo Crivella (Republicanos) discursou para a imprensa, na noite deste domingo, após perder a disputa pela Prefeitura do Rio para Eduardo Paes (DEM). O republicano agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, amenizou a derrota e disse que "a vida pública tem disso". "Lembro a todos de que a vida pública tem disso. Essa é a oitava eleição: a gente ganha, a gente perde, mas não somos derrotados jamais. Porque só é derrotado quem perde a fé em Deus".



"Não poderia deixar de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, um apoio tão honrado. O presidente é um homem de convicções porque, mesmo com todas adversidades, nos apoiou, esteve ao nosso lado, deu declarações, pediu aos seus deputados bolsonaristas que marchassem conosco. Não foi, vamos dizer assim, na maré, contrariou a maré porque tinha convicção de que eu e minha vice eram a melhor opção pra cidade do Rio e isso me honra muito", agradeceu Crivella.



Publicidade

Ainda durante o discurso, Crivella explicou que teve dificuldades ao administrar o município por conta do caixa da Prefeitura e afirmou que os pedidos de impeachment na Câmara aconteceram por conta da cobiça de quem queria o cargo de prefeito.



"Foram anos difíceis para todos nós, muitas dívidas para pagar do período olímpico. Havia também uma queda expressiva de arrecadação, muitas incompreensões na Câmara dos Vereadores, perdemos nosso vice no meio do caminho e isso, quando não se tem um vice, acaba despertando uma certa ambição eleitoral para se conseguir o cargo do prefeito", completou.